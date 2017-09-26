США не признают аннексию Крыма даже после того, как Россия вернет Донбасс - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что США не признают аннексию Крыма даже после того как Российская Федерация вернет оккупированные районы Луганской и Донецкой областей. Об этом он заявил в интервью "Голос Америки". "Мой подход заключается в том, что нет разницы между оккупацией Крыма и оккупацией Донбасса. Это - российское вторжение и российская оккупация. Единственная разница в том, что россияне признают, что они аннексировали Крым. В конце концов, это вопрос принципа, в реальности это то же самое. Если мы сможем достичь прогресса в одной сфере - на Донбассе - давайте это сделаем. Давайте достигнем прогресса, давайте вернем эту территорию. В то же время, это не меняет наш отказ признавать аннексию Крыма и легитимизировать действия России", - заявил Волкер.

Ранее Волкер заявил, что США выступают против "замораживания" вопроса аннексии Крыма. Так, Волкер, комментируя заявление председателя Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера относительно "заморозки" вопроса аннексии Крыма, заявил, что нет разницы между оккупацией Крыма и Донбасса. Он также отметил, что целью США является достижение прогресса в установлении мира и украинского суверенитета на Донбассе и в Крыму. При этом он добавил, что прогресс по одному направлению не должен прямо зависеть от прогресса по другому.

