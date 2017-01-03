США остаются надежным партнером Украины, Киев намерен продолжить развитие двусторонних отношений – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и США заверил, что страна и в дальнейшем будет активно развивать отношения стратегического партнерства с США.

"С момента признания независимости Украины Соединенные Штаты остаются надежным и стратегическим партнером Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. А между двумя государствами заложено настоящее демократическое партнерство, в рамках которого США продолжают оказывать неоценимую практическую помощь в развитии государственных институтов, гражданского общества, рыночной экономики и укреплении безопасности нашей страны", - говорится в поздравлении главы Украинского государства по случаю 25-й годовщины установления дипотношений между Украиной и США.

П.Порошенко подчеркнул, что отказавшись от третьего в мире ядерного арсенала и больших объемов обычных вооружений, а также от запасов высокообогащенного урана, "Украина играет историческую роль в укреплении глобальной стабильности и режима нераспространения ядерного оружия". "Это были непростые решения, но Украина приняла их, полагаясь на заверения и гарантии безопасности иностранных партнеров, в первую очередь США", - добавил он.

Президент особо поблагодарил за неизменную двухпартийную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины в сложный период российской агрессии, а также заверил в твердой настроенности Украины и в дальнейшем активно развивать отношения стратегического партнерства с США, направленные на углубление всестороннего конструктивного сотрудничества в политической, сфере безопасности, экономической и гуманитарной сферах.