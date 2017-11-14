США предлагают расширить зону присутствия миротворцев на Донбассе, увеличить численность и полномочия миссии

Американская сторона предложила расширить полномочия и зону присутствия миротворцев на Донбассе, заявил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

По его словам, в рамках встречи США предложили дополнения к предложенному Россией проекту резолюции по размещению миссии ООН на востоке Украины. "Среди прочего американская сторона предложила расширить зону присутствия миссии, не ограничиваясь лишь несколькими постами на линии соприкосновения, а также увеличить ее численный состав и расширить полномочия", - сказал источник.

По его словам, у сторон сохраняются расхождения в понимании концепции присутствия миссии ООН на Донбассе, однако есть и точки соприкосновения. "Поэтому решено работу продолжать. В целом она конструктивная. Не исключена еще одна встреча до конца года в аналогичном формате. Этот вопрос обсуждается. Решения пока нет", - сказал источник.

13 ноября в Белграде прошла третья встреча В.Суркова и К.Волкера, в ходе которой состоялось всестороннее обсуждение текущего состояния дел в дипломатической сфере касательно усилий по прекращению войны на Донбассе.

"Неудивительно, что Соединенные Штаты и Россия имеют различные концепции о путях достижения мира, но мы продолжим совместную работу в этом направлении", - говорится в их заявлении, опубликованном на сайте посольства США в РФ.

"Необходимость сочетать политические меры с мерами в сфере безопасности в соответствии с Минскими соглашениями существовала всегда", - подчеркивается в нем.

"Обе стороны согласны с тем, что необходимо осмыслить сегодняшнее обсуждение и подумать о дальнейших путях решения этой проблемы", - отмечается в заявлении.