США призвали Россию заставить боевиков на Донбассе прекратить угрожать наблюдателям ОБСЕ
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки (США) призвал Российскую Федерацию (РФ) заставить боевиков на Донбассе прекратить угрожать наблюдателям Специальной мониторинговой комиссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ). Об этом сообщает DW. "Вашингтон в очередной раз призвал Россию повлиять на сепаратистов для прекращения кампании угроз и унижений наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе", - говорится в сообщении. Согласно информации издания, Госдеп США осудил "запугивание" наблюдателей СММ ОБСЕ на Донбассе. Госдепартамент также обратился к России с требованием повлиять на лояльных к ней сепаратистов для прекращения "кампании унижения" и выполнения минских соглашений.
В пресс-службе Госдепа подчеркнули, что инцидент в районе Ясиноватой 20 июня 2017 года стал частью "масштабных усилий" сепаратистов, направленных на то, чтобы не дать мировому сообществу увидеть, что происходит на контролируемых ими территориях.