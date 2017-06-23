США призвали Россию заставить боевиков на Донбассе прекратить угрожать наблюдателям ОБСЕ

2017-06-23 10:23

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки (США) призвал Российскую Федерацию (РФ) заставить боевиков на Донбассе прекратить угрожать наблюдателям Специальной мониторинговой комиссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ). Об этом сообщает DW. "Вашингтон в очередной раз призвал Россию повлиять на сепаратистов для прекращения кампании угроз и унижений наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе", - говорится в сообщении. Согласно информации издания, Госдеп США осудил "запугивание" наблюдателей СММ ОБСЕ на Донбассе. Госдепартамент также обратился к России с требованием повлиять на лояльных к ней сепаратистов для прекращения "кампании унижения" и выполнения минских соглашений. 
В пресс-службе Госдепа подчеркнули, что инцидент в районе Ясиноватой 20 июня 2017 года стал частью "масштабных усилий" сепаратистов, направленных на то, чтобы не дать мировому сообществу увидеть, что происходит на контролируемых ими территориях.
 

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