Старобельский суд проводит заседание по делу Ефремова без его адвокатов

Старобельский районный суд Луганской области проводит подготовительное заседание по делу главы фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова без участия его адвокатов, принято решение предоставить ему защитника в рамках бесплатной правовой помощи.

На заседание не явились адвокаты подсудимого, и после соответствующего предложения прокуроров суд принял решение предоставить А.Ефремову бесплатного защитника.

В заседании объявлен перерыв до 13.00.

Как известно, 17 января в Апелляционном суде Киева должна рассматриваться также жалоба стороны защиты на продление А.Ефремову срока содержания под стражей до 22 января судом первой инстанции.