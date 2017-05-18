Столтенберг исключает, что НАТО вступит в борьбу с "Исламским государством"

Члены Североатлантического альянса (НАТО) пока не приняли решение о присоединении НАТО к международной коалиции в борьбе с террористической организацией "Исламское государство", однако настаивают на том, что альянс не будет вступать в боевые действия. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает The Associated Press. "Решение пока не принято, обсуждение продолжается. Но НАТО не будет начинать боевые действия", - заявил Столтенберг. Напомним, ранее Столтенберг заявил, что военный альянс НАТО примет решение о том, будет ли он вступать в военную коалицию против террористической организации "Исламское государство", до саммита 25 мая. Известно, что все 28 государств-членов НАТО индивидуально входят в коалицию, однако Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы военный альянс взял на себя самостоятельную официальную роль. Однако Германия и другие европейские страны опасаются, что это может привести к обострению напряженности с Россией.

