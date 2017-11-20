Столтенберг, Туск и Юнкер встретятся в Брюсселе в ходе ужина 21 ноября

Руководители НАТО, Европейского Совета и Еврокомиссии проведут рабочий ужин в Брюсселе.

"Во вторник, 21 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится в Брюсселе с председателем Европейского Совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером", - сообщила в понедельник пресс-служба Североатлантического альянса.

В ранее объявленной в Брюсселе повестке Д.Туска на текущую неделю этот ужин уже был указан на 19:00 местного времени во вторник.

Пресс-служба НАТО уточнила, что эта встреча не рассчитана на освещение представителями СМИ.