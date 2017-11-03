Стороны конфликта на Донбассе отказываются в полной мере выполнять минские соглашения - Хуг

Стороны конфликта на Донбассе отказываются в полной мере выполнять минские соглашения. Об этом сегодня во время брифинга сообщил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. "Стороны отказываются в полной мере выполнять минские договоренности. Мы видим, что стороны вместо того, чтобы выполнять договоренности, делают вид, что выполняют эти договоренности", - заявил Хуг. Он также добавил, что всего в Минске за время конфликта прошло почти 70 заседаний трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Как отметил Хуг, стороны вместо того, чтобы договариваться, создавали новые препятствия в решении конфликта. Напомним, ранее сообщалось, что ОБСЕ с начала 2017 года зафиксировала более 325 тыс. нарушений режима прекращения огня в зоне антитеррористической операции на Донбассе.

