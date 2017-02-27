Суд арестовал двух полковников из Генштаба и Госпогранслужбы

Двум полковникам из Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и Государственной пограничной службы Украины, которых подозревают в получении взятки, избрана мера пресечения. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины. "По ходатайству военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины судом избрана мера пресечения двум полковникам из Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (домашний арест) и Государственной пограничной службы Украины (круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета), которые были разоблачены 23 февраля 2017 года на получении взятки в 6000 долларов США за трудоустройство гражданского лица на военную службу в Государственную пограничную службу Украины", - сообщают в прокуратуре. Отмечают, что взятку офицеры получили в два этапа. Сначала они получили 3000 долларов, во время получения второй части военнослужащих задержали. Старшим офицерам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере и по предварительному сговору группой лиц, занимающих ответственное положение, соединенное с вымогательством).

