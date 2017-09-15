Суд арестовал Лавриновича на два месяца

Печерский районный суд г. Киева принял решение об избрании меры пресечения экс-министру юстиции Александру Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Соответствующее решение в пятницу объявила судья Олеся Батрин, сообщает корреспондент Укринформа.

"Суд принял ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней ", - сказала Батрин.

Как сообщал Укринформ, 6 сентября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс- президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу сообщено о подозрении в захвате государственной власти путем конституционного переворота. В частности, их обвиняют в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения единого органа законодательной власти - Верховной Рады, изменению Конституции Украины путем внесения в государственный реестр нормативно- правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и ее официальной публикации.

По версии следствия, в 2010 году тогдашний министр юстиции Лавринович дал разрешение на официальное опубликование Конституции предыдущей редакции, которая расширила полномочия Президента. Сделал он это в обход голосования в парламенте. В прокуратуре квалифицировали этот факт как захват власти. Такое же подозрение выдвинули и экс-президенту Януковичу.

7 сентября Лавриновичу вручили подозрение.