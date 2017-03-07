Суд арестовал Насирова с правом залога в 100 млн грн

Суд принял о решение назначении отстраненному от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Роману Насирову меры пресечения.

"Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в виде ареста на 60 суток и назначил залог в 100 млн гривен", - сообщает "Украинская правда".

Как сообщалось, с вечера субботы с перерывами Соломенский райсуд рассматривал ходатайство об избрании меры пресечения Р.Насирову.