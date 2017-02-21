Суд Австрии разрешил экстрадицию бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Сергей Щербина. "Суд удовлетворил жалобу и решил, что экстрадиция Фирташа в США допустима", - написал он.

Кроме того, журналист издания Time Саймон Шустер сообщил, что судья, который вынес решение об экстрадиции Фирташа, пояснил, что Австрия приняла такое решение в соответствии с договоренностями с США. "Австрия обязана в соответствии с договорами с США выдать Фирташа, независимо от его вины и места совершения предполагаемых преступлений", - пояснил судья.

Отметим, в США ему грозит 50 лет тюрьмы и полная конфискация имущества. В Украине, в частности, Главное следственное управление Национальной полиции подозревает Фирташа в завладении средствами Национального банка Украины в особо крупном размере. Данное правонарушение квалифицируется по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

