Суд над бывшим президентом Украины Виктором Януковичем по делу о государственной измене может начаться 10 марта 2017 года. Об этом в Верховной Раде Украины заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает РБК-Украина. "Я бы очень вас просил поддержать предложенный законопроект (об изменениях в УПК, - ред.) в первом чтении и в целом. Это позволит начать суд над Януковичем по обвинению в государственной измене 10 марта. И в последующие месяцы продолжить эту деятельность", - сказал Луценко.

