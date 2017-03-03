Суд назначил залог 6,4 млн гривен экс-главе Госуправделами

Печерский районный суд Киева назначил залог для экс-главы Государственного управления делами Игоря Тарасюка в размере 6,4 млн гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. Кроме того, Тарасюк обязан сдать заграничные паспорта, в течение 5 дней на него должны надеть электронный браслет, а также он должен сообщать в прокуратуру об изменении места жительства. Решение суда будет действовать до 1 мая 2017 года. Сарган отметила, что Тарасюк самостоятельно покинул помещение суда.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил сегодня, что ГПУ объявила подозрение Игорю Тарасюку в уголовном производстве по фактам завладения государственным имуществом - комплексом отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" общей стоимостью 540 млн гривен.

