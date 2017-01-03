Суд не смог избрать меру пресечения Курченко

Защита беглого бизнесмена Сергея Курченко заявила отвод судье Владимиру Карабаню после того, как тот начал рассмотрение очередного ходатайства об избрании С.Курченко меры пресечения.

"Заявили отвод судье Карабаню, который рассматривает ходатайство об избрании третьего!!! ареста Курченко С.В. Мотивация простая, судья начал рассматривать ходатайство до того как его вручили стороне защиты, что очень похоже на создание преимущества стороне обвинения!", - написал адвокат С.Курченко Юрий Сухов на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

При этом защитник высказал убеждение, что "конечно же, никто судью Карабаня не отведет и он дальше будет рассматривать ходатайство".

"Мне кажется, что сейчас начнется суета по поводу ускорения рассмотрения этого отвода, даже без участия защитников… Ну и далее кто-то будет очень сильно настаивать, чтобы ходатайство прокуратуры рассматривалось незамедлительно, пусть даже ночью, пусть даже без защиты", - написал Ю.Сухов.

Как сообщалось, 28 декабря 2016 года Апелляционный суд г.Киева отменил решение Печерского районного суда г.Киева об избрании С.Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, Апелляционный суд постановил новое определение, которым отказал в удовлетворении ходатайства представителя Генпрокуратуры об избрании в отношении подозреваемого С.Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

С.Курченко объявлен в международный розыск. В ходе расследования органом досудебного расследования наложен арест его на имущество и другие активы подозреваемых на общую сумму более 2,8 млрд грн.

С.Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 – начала 2014 гг. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. В частности, в указанный период С.Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. В то же время, фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными С.Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.