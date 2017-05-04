Суд объявил перерыв в подготовительном заседании о госизмене Януковича до 18 мая

Председательствующий судья Оболонского районного суда г.Киева Владислав Девятко объявил перерыв в подготовительном заседании по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича до 18 мая.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", В.Девятко объявил перерыв до 10.00 18 мая. Такое решение суд принял после частичного удовлетворения ходатайства защиты В.Януковича об организации видеоконференции с ним.

"Решение судом принято, ходатайство защиты удовлетворено частично. Защите будут предоставлены возможности для проведения видеоконференций обвиняемого В.Януковича с Оболонским райсудом Киева. Данное решение принято для реализации сторонами, в том числе обвиняемым, своих прав присутствовать на судебном заседании, как того требует Европейский суд по правам человека", - сказал судья.