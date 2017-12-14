Суд обязал ГПУ возобновить следствие по инциденту со стрельбой Пашинского

Печерский районный суд Киева своим решением обязал следователей Генеральной прокуратуры Украины возобновить расследование в рамках уголовного производства по инциденту со стрельбой 31 декабря 2016 года, фигурантом которого являлся народный депутат из фракции "Народный фронт", глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

Как сообщила адвокат потерпевшего Вячеслава Химикуса Марина Паринова, данное решение принял 13 декабря судья Олег Белоцерковец.

"Это решение было принято по нашей жалобе на действия следователей. Мы указали, что они не дали надлежащую правовую оценку действиям участников инцидента, не провели необходимых следственный действий, следственный эксперимент с участием Химикуса, повторный одновременный допрос сторон конфликта", - отметила она.

М.Паринова указала, что в следственном эксперименте с С.Пашинским участвовали пятеро понятых, которые являются известными журналистами и общественными деятелями: Юрий Бутусов, Сергей Иванов, Карл Волох, Роман Шрайк и Сергей Щербина. По ее словам, данные действия проводились ненадлежащим путем и непонятно, по какому принципу подбирались понятые.

Адвокат также подчеркнула, что в 13 томах дела отсутствует существующее видео с камер наблюдения, на которых зафиксированы обстоятельства случившегося.

Как сообщалось, на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области вечером 31 декабря 2016 года произошел конфликт между С.Пашинским и местным жителем, в результате которого парламентарий получил удар бутылкой по голове, а напавший на него мужчина – пулю в ногу.

3 января 2017 года в прокуратуре Киевской области сообщили, что расследуют уголовное производство по факту инцидента по статье Уголовного кодекса о хулиганстве.

10 января С.Пашинский сообщил, что во вторник идет на допрос в прокуратуру в рамках расследования инцидента с его участием. "31 декабря 2016 года по факту инцидента между 38-летним мужчиной и народным депутатом Украины полицией Киевщины зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщилось 3 января на официальном сайте Генпрокуратуры по материалам пресс-службы прокуратуры Киевской области.

При этом прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов отметил, что подозрение о совершении преступления в инциденте пока никому из фигурантов не объявлено. По его словам, все участники события на данном этапе дают показания как свидетели.

1 февраля Печерский райсуд Киева констатировал, что В.Химикус имеет статус потерпевшего в деле.

15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что следственные действия в рамках уголовного производства по инциденту со стрельбой народного депутата Украины С.Пашинского все еще продолжаются.

1 августа С.Пашинский сообщил, что уголовное производство по данному инциденту закрыто Генпрокуратурой.

19 сентября адвокат М.Паринова сообщила, что Европейский суд по правам человека принял жалобу В.Химикуса на неэффективное расследование и признал ее приоритетной.