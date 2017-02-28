Суд отказал в продлении досудебного следствия по делу Охендовского

Суд отказал защите главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского в продлении сроков досудебного следствия. Об этом сообщил адвокат Андрей Смирнов в среду, 28 февраля. "Отказано в удовлетворении (ходатайства ) о продлении сроков досудебного следствия", - рассказал Смирнов. В тоже время в Специальной антикоррупционной прокуратуре не комментируют данную информацию. "Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию", - сказал спикер САП Ярослав Гордиенко.

