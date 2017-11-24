Суд отказался закрывать производство в деле по иску нардепа Розенблата к директору НАБУ и депутату Лещенко

Окружной административный суд Киева провел предварительное судебное заседание в деле по иску народного депутата (внефракционного) Борислава Розенблата в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и нардепа (фракция "Блок Петра Порошенко") Сергея Лещенко. В то же время суд отказался удовлетворить заявление С.Лещенко о закрытии производства.

"Через канцелярию суда ответчик - народный депутат Сергей Лещенко – подал заявление о закрытии производства в деле. После выхода из совещательной комнаты суд объявил решение - отказать в удовлетворении данного заявления, закончить подготовительное производство и назначить дело к судебному разбирательству", - сообщает пресс-служба суда.

В то же время Окружной админсуд Киева постановил, что заявление и ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения по основаниям пропуска истцом срока обращения в суд и отсутствии у последнего административной процессуальной дееспособности надлежит рассмотреть в судебном заседании.

Суд также предложил истцу представить письменные объяснения с указанием уважительности причин пропуска срока обращения в суд.

Следующее судебное заседание состоится 30 января 2018 года.

Как сообщалось, в октябре Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Б.Розенблата в отношении директора НАБУ А.Сытника и народного депутата С.Лещенко.

Истец просил суд признать противоправными действия директора НАБУ А.Сытника о разглашении и распространении информации о гражданине США Поле Манафорте, который руководил предвыборным штабом бывшего в свое время кандидата в президенты США Дональда Трампа, - относительно наличия фамилии и подписей П.Манафорта в "черной бухгалтерии" Партии регионов в материалах досудебного расследования, что "имело следствием вмешательство в избирательные процессы США в 2016 году и нанесло ущерб интересам Украины".

Кроме того, Б.Розенблат просил признать противоправными действия парламентария С.Лещенко относительно вмешательства во внешнюю политику Украины, что было осуществлено путем распространения информации о П.Манафорте.