Суд отклонил апелляцию Януковича на конфискацию $1,5 млрд

Суд отказал в открытии производства по апелляции адвокатов экс-президента Виктора Януковича относительно конфискации $1,5 млрд

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Генпрокуратуры.

"Апелляционным судом Донецкой области отказано в открытии производства о конфискации $1,5 млрд по материалам апелляционной жалобы адвокатов, которые являются представителями предприятий-нерезидентов преступной организации. Януковича", - говорится в сообщении.

В то же время в ГПУ отметили, что пока не получили соответствующего решения суда.