Суд отменил арест недвижимости министра Насалика

Апелляционный суд Киева отменил арест жилого дома и квартиры министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика. Об этом говорится в материалах суда, передают "Українські Новини".

"Суд удовлетворил апелляционную жалобу Насалика и отменил решение суда первой инстанции", - отмечается в сообщении.

Так, коллегия судей посчитала, что решение Печерского районного суда Киева об обеспечении иска бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов) Петра Дыминского вынесено с нарушением норм процессуального права и является преждевременным.

В середине августа сообщалось, что Печерский районный суд Киева до 2020 года арестовал квартиру и жилой дом министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика по ходатайству бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского. После этого Игорь Насалик обжаловал в суде арест квартиры и жилого дома.