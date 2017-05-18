Суд по делу о госизмене Януковича продолжится 29 мая

Оболонский районный суд Киева продолжит подготовительное заседание по делу об обвинениях экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене 29 мая в 10.00.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в четверг суд принял такое решение, чтобы адвокаты В.Януковича могли ознакомиться с предоставленными прокуратурой материалами, в которых сторона обвинения аргументирует свою позицию о проведении специального (заочного) судебного производства по этому делу.