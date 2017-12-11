Суд по избранию меры пресечения Саакашвили запланирован на 12.00

Заседание Печерского районного суда Киева по избранию меры пресечения ранее задержанному лидеру партии "Рух новых сил", экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили запланировано на 12.00, сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

"Заседание состоится в 12.00, во втором зале. Уже произошло автораспределение, назначена судья Цокол Лариса Ивановна", - сказал адвокат журналистам в понедельник возле Печерского райсуда.

Он добавил, что сторона обвинения будет требовать назначить круглосуточный домашний арест по адресу: ул. Костельная, 7, кв. 32, сроком на два месяца, с обязательством являться на следственные действия.

При этом сторона защиты выступает против любой меры пресечения.