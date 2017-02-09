Суд подтвердил отказ отстранить от должности Охендовского

Апелляционный суд г.Киева оставил без изменений решение Соломенского районного суда г.Киева от 21 декабря 2016 года, которым отказано в удовлетворении ходатайства старшего детектива Национального антикоррупционного бюро Украины об отстранении Михаила Охендовского от должностей члена и председателя Центральной избирательной комиссии.

"По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда г.Киева постановила: определение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 21 декабря 2016 - оставить без изменений; апелляционную жалобу, поданную прокурором - оставить без удовлетворения", - сообщает в четверг пресс-служба суда.

Как сообщалось, 13 декабря 2016 года М.Охендовскому в аэропорту "Борисполь" сотрудники НАБУ вручили сообщение о подозрении в уголовном производстве о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов. Он подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взяток в крупных и особо крупных размерах лицом, занимающим особо ответственное положение).

Общая сумма взяток, инкриминируемых детективами подозреваемому, составляет около $161,7 тыс., что в эквиваленте по курсу Национального банка Украины на момент совершения преступлений составило почти 1,29 млн грн.

19 декабря ЦИК на своем заседании приняла обращение, в котором указала, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыск в ночь на 14 декабря не в кабинете председателя ЦИК М.Охендовского и с нарушениями законодательства.

21 декабря Соломенский райсуд Киева избрал М.Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года: глава ЦИК может покидать территорию Украины только с разрешения следователя.

В этот же день суд отказался отстранять М.Охендовского с должности председателя ЦИК.