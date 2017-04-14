Суд продлил арест Ефремова до 12 июня

Старобельский районный суд Луганской области, который рассматривает дело главы фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова, продлил ему срок содержания под стражей на 60 дней - до 12 июня.

Соответствующее решение суд принял на заседании в пятницу.

Предыдущий срок содержания под стражей А.Ефремова истекал 28 апреля.

При этом с 9 февраля А.Ефремов во время заседаний суда находится рядом со своими адвокатами, а не содержится в камере для подсудимых.

Как сообщалось, А.Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

Старобельский районный суд Луганской области в настоящее время рассматривает дело по обвинению А.Ефремова в пособничестве террористам, посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.

А.Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, пособничестве в захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена, а именно: предоставление иностранной организации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

16 марта 2017 года пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что эпизод по экономическим преступлениям, в которых обвиняется А.Ефремов, выделен в отдельное производство.