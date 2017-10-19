Суд разрешил адвокату Януковича продолжать защиту экс-президента

Суд разрешил адвокату экс-президента Украины Виктора Януковича Максиму Герасько продолжать защиту экс-президента, несмотря на его утверждение об отсутствии времени на изучение материалов, передает РБК-Украина. "Фактически (суд, - ред.) усматривает злоупотребление вами права на защиту. Позиция суда в отношении вас может измениться", - сообщил судья, обращаясь к Герасько. Адвокат, в свою очередь, продолжает настаивать на том, что у него было мало времени на изучение материалов дела. "Организация права на защиту происходит опосредованно с Вашей помощью. Отказ защитника по поводу защиты. Или вы продолжаете защиту, или суд изберет другого защитника. Суд спрашивает, будете ли Вы в дальнейшем осуществлять защиту или нет", - отметил судья. В свою очередь, Герасько заявил, что поддерживает позицию, что судебное заседание проводится незаконно. "Янукович не получал подозрение, не было сообщено о проведении судебного заседания. Я поддерживаю позицию, что судебное заседание проводится незаконно. Я не успел изучить все материалы дела, без согласования правовой позиции продолжать нецелесообразно. До согласования правовой позиции нецелесообразно исследовать доказательства. Я не имею права отказываться от обязанностей. По состоянию на сегодня я выполняю свои обязанности согласно закону", - сказал адвокат. На данный момент Оболонский районный суд рассматривает доказательства. Среди доказательств - видеозаписи программы ТСН.

