Суд разрешил ГПУ доступ к данным о телефонных разговорах Новинского

Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины доступ к данным о мобильных телефонных переговорах депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Вадима Новинского по делу о похищении архиепископа Александра (Драбинко). Об этом свидетельствует определение суда № 757/5565/17-к. В частности, решением следователям предоставляется временный доступ к вещам и документам, содержащим охраняемую законом тайну, находящимся во владении и хранящимся у оператора мобильной связи "Киевстар". Так, суд разрешил доступ к информации о входящих и исходящих соединениях с абонентского номера нардепа и информации о них за период с 1 июня 2013 года по 1 июля 2014 года. Решение суда обжалованию не подлежит. "Во время следствия допрошенный в качестве потерпевшего (архиепископ Драбинко, - ред.) отметил, что бывшим президентом Украины вопросы о его перемещении и вообще предоставление разрешения на его передвижения были возложены на народного депутата Украины Новинского, которому были предоставлены контакты неизвестного, которому он звонил по поводу получения разрешения на передвижение архиепископа", - сказано в тексте решения. Так, согласно показаниям свидетеля, во время вышеупомянутых событий Новинский пользовался номером мобильного телефона оператора мобильной связи "Киевстар".

