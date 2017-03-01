Суд разрешил провести заочное расследование в отношении экс-министра Клименко

Голосеевский суд Киева разрешил начать заочное расследование по делу экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко. Об этом сообщил военный прокурор Украины Анатолий Матиос в Faceboook. "После 17 часов "процессуальных" боев и игр адвокатов в прятки от суда, только что судья Голосеевского суда Мирошниченко, рассмотрев более 30 ходатайств защиты, предоставила разрешение на проведение специального досудебного расследования (проще - заочное расследования) относительно Клименко А.В", - написал Матиос. Также Матиос сообщило, что Клименко в составе созданной и возглавляемой Януковичем, преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,166 млрд гривен, путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий , в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации.

