Суд решил заменить госадвоката Януковича по делу о госизмене

Оболонский районный суд Киева принял решение заменить государственного защитника Виктора Януковича Максима Герасько в уголовном производстве по обвинению экс-президента Украины в государственной измене.

Соответствующее решение суд принял на заседании в среду.

Согласно решению суда, новый госадвокат должен быть назначен В.Януковичу незамедлительно и прибыть на заседание суда 26 октября.

В решении суда указано, что М.Герасько проявил "непрофессионализм и отсутствие достаточной квалификации" для оказания правовой помощи в данном уголовном производстве, которое является крайне сложным.

"Начиная с 18 августа, суд предоставлял защитнику Герасько все возможности для оказания квалифицированной правовой помощи обвиняемому Януковичу, но, по состоянию на 25 октября, защитник Герасько продолжил отрицать возможность осуществлять защиту В.Януковичу по надуманным причинам", - отметил председательствующий судья Владислав Девятко.

По его словам, отказ защитника от осуществления защиты по причинам собственной загруженности или невозможности общаться с подзащитным является неприемлемым.

"Участие защитника Герасько в исследовании доказательств в судебном процессе фактически свелось к заявлению ходатайств о вызове в суд полиции для оценки действий судей, объявлении обеденного перерыва в заседании, которое началось после 14:00, отводе прокурора", - добавил он.

В.Девятко подчеркнул, что суд обязан обеспечить право обвиняемому на квалифицированную правовую помощь, и своим решением он защищает права обвиняемого В.Януковича, поскольку адвокат М.Герасько фактически устранился от выполнения своих обязанностей.