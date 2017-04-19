Суд в Гааге не увидел причин для введения мер против России за финансирование терроризма

Президент Международного суда Организации Объединенных Наций (ООН) в Гааге Ронни Абрахам заявил, что суд пока не видит достаточных условий для введения временных мер против России по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщает "Громадське" в Twitter. "Пока суд не видит достаточных условий для введения временных мер для России по делу о финансировании терроризма", - отмечают в сообщении.

В рамках рассмотрения судом в Гааге нарушения Россией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма Украина просила суд установить, что Россия должна, среди прочего, осуществлять должный контроль над своими границами, чтобы предотвратить дальнейшее финансирование терроризма, в том числе - поставки оружия с территории РФ на территорию Украины; останавливать и предотвращать осуществление всех денежных переводов с территории России, а также поставки оружия, транспортных средств, оборудования, осуществление обучения групп, принимающих участие в терактах против мирного населения в Украине. Кроме того Украина просила Суд обязать Россию принять все зависящие от нее меры, чтобы любые группы, которые действуют в Украине и ранее получили с территории РФ денежные средства, оружие, транспортные средства, оборудование и обучение, в дальнейшем воздерживались от совершения терактов против мирного населения в Украине. Речь идет, в частности, о таких группировках, как ДНР, ЛНР, "Харьковские партизаны" и любые другие, которые участвовали в терактах в Украине или о которых России известно, что они могут принимать участие в терактах в будущем. Напомним, Международный суд ООН в Гааге начал оглашать решение по делу "Украина против России".

