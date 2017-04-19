Суд в Гааге ввел меры против России за рассовую дискриминацию в Крыму

Международный суд ООН ввел меры против России за рассовую дискриминацию в Крыму. Заседание суда транслировалось на сайте ООН. В свою очередь, телеканал Громадське ТV на своей странце в Twitter написал: "Суд принимает решение о полном или частичном введении мер против России по делу о рассовой дискриминации в Крыму".

Кроме того судьи призвали Российскую Федерацию отменить запрет крымско-татарского Меджлиса и гарантировать права крымских татар и украинцев на территории полуострова. "Гаагский Суд призывает РФ отменить запрет Меджлиса и гарантировать справедливое использование украинского и крымскотатрского языков", - написало Громадьске.

В рамках рассмотрения части иска, касающейся Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации Украина просила суд обязать РФ, в частности, прекратить действия и воздерживаться от дальнейшей борьбы против крымскотатарского народа в политической и культурной сферах, в том числе приостановить действие указа о запрете Меджлиса крымскотатарского народа и отказаться от выполнения этого указа и аналогичных мер на время рассмотрения дела; применить все необходимые меры, чтобы остановить исчезновение крымских татар, и немедленно расследовать те исчезновения, которые уже состоялись. Также Украина просила суд в Гааге постановить, что РФ следует прекратить и воздерживаться от дальнейшей борьбы против украинцев по национальности в Крыму в сфере политики и культуры, уважать право на образование на украинском языке, пока дело находится на рассмотрении; а также воздерживаться от любых проявлений расовой дискриминации против лиц, групп или учреждений на территории, которая находится под контролем России, включая Крымский полуостров. К тому же, по обеим конвенциям Украина просит Международный суд добиться, чтобы РФ воздерживалась от любых действий, которые могут ухудшить состояние рассмотрения или продлить срок рассмотрения спора или затруднить вынесение решения. Напомним, суд в Гааге не видит условий для введения мер против России по финансированию терроризма.

