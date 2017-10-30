Суд в России разрешил монтаж турбин Siemens в оккупированном Крыму

В России апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение, которым Siemens отказали в принятии обеспечительных мер по иску против структур "Ростеха" по турбинам в Крыму, передают российские СМИ. В частности, Siemens требовал остановить монтаж своих турбин в Крыму, однако структуры "Ростеха" подали встречный иск, в котором требуют признать недействительными пункты договора, которые касаются места использования турбин. Siemens обвиняет российскую сторону в незаконном перемещении четырех турбин в Крым, которые были произведены для электростанции в Тамани. Немецкий концерн запретил использование своих турбин на оккупированном полуострове согласно европейским санкциям. Отметим, электростанции в Крыму планируют запустить в мае-июне 2018 года. Напомним, ранее президент Федеративной республики Германия (ФРГ) Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что немецкие компании не будут работать в оккупированном РФ Крыму.

