Суд в столице Беларуси Минске приговорил к 15 суткам ареста гражданина Украины Руслана Терещенко, задержанного за участие в демонстрациях 25 марта.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Решение принял суд Ленинского района Минска. Посольство Украины в Минске выясняет, есть другие украинцы в судах", - говорится в сообщении.

27 марта в Беларуси продолжаются суды над задержанными во время митингов в Минске и других белорусских городах 25 и 26 марта. Всего, по подсчетам правозащитников, на скамью подсудимых попадет больше сотни людей.

Среди подсудимых есть несколько журналистов, в том числе польского телеканала "Белсат".

25 марта в Минске состоялся разгон антиправительственной акции, около 700 человек были арестованы. Аресты осудили США и Европейский Союз.