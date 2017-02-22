Суд в Вене должен избрать меру пресечения для Фирташа до вечера 23 февраля

Суд в Вене примерно до 15:30 четверга, 23 февраля, должен определиться с мерой пресечения для украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, задержанного 21 февраля в связи с запросом на экстрадицию от Испании, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, знакомый с ходом дела.

"Есть 48 часов с момента задержания, которое произошло вчера (во вторник, 21 февраля) в 15:36", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что согласно правилам европейского ордера на арест, который был выписан Испанией, после решения суда о мере пресечения есть 30 дней на решение суда первой инстанции по вопросу экстрадиции Д.Фирташа в Испанию, а затем еще 30 дней для рассмотрения его во второй инстанции в случае подачи апелляции.

Источник предположил, что с высокой долей вероятности суд может избрать такую же меру пресечения, которая была у Д.Фирташа во время рассмотрения дела об его экстрадиции в США – крупный залог и подписка о невыезде с территории Австрии.

По его словам, залог в размере EUR125 млн по "американскому" делу по-прежнему существует, тогда как возможность выезда у Д.Фирташа была в период между решением суда первой инстанции от 30 апреля 2015 года об отказе в его экстрадиции в США и противоположным решением апелляционного суда, принятым 21 февраля 2017 года.

Как сообщалось, председатель совета группы компаний Group DF Д.Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму в $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Олигарху в случае экстрадиции грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Д.Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но согласился освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Д.Фирташа в эту страну, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре прокуратура Вены (Австрия) подала апелляцию на это решение, а 21 февраля Высший земельный суд Вены удовлетворил апелляцию. Окончательное решение по этому вопросу остается за Федеральным министром юстиции Австрии.

Сразу после заседания апелляционного суда 21 февраля 2017 года прокуратура Вены задержала Д.Фирташа в связи с запросом Испании на его экстрадицию.