Суд Вены отказал прокуратуре в задержании Фирташа по делу об экстрадиции в США

Земельный суд Вены по уголовным делам отклонил требование прокуратуры Вены задержать украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в рамках дела о его экстрадиции в США по запросу американских властей, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, осведомленный с ходом дела.

"Д.Фирташ освобожден без дополнительных условий", – сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, накануне суд освободил бизнесмена под прежний залог в EUR125 млн и обязательство оставаться в Австрии по делу об экстрадиции в Испанию, однако тот сразу же был задержан по делу об экстрадиции в США.

"Суд отказал прокуратуре Вены в аресте Д.Фирташа (по "испанскому делу" – ИФ), поскольку отсутствует риск неявки Д.Фирташа по требованию суда. Суд обязал Д.Фирташа регулярно посещать суд через определенные промежутки времени", – отметили защитники бизнесмена 23 февраля.

"Д.Фирташу запрещено покидать территорию Австрии, он сдал суду свой загранпаспорт", – добавили адвокаты.

Позднее они сообщили, что в связи отклонением судом запроса Испании на задержание представитель прокуратуры Вены сразу же после принятия такого судебного решения потребовал задержания бизнесмена по существующему делу об экстрадиции в США.

"Дмитрий Фирташ отрицает все обвинения против него, и мы уверены, что его невиновность будет доказана", – заявили адвокаты.

Они утверждают, что испанское расследование не только касается одних и тех же обвинений, которые были поданы со стороны властей США в Иллинойсе, но и были поданы испанскими властями по инструкции прокуратуры Чикаго. "Это все часть той же истории – политического преследования Д.Фирташа", – отметили адвокаты.

Председатель совета группы компаний Group DF Д.Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму в $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Д.Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Д.Фирташа в эту страну, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре 2015 года прокуратура Вены (Австрия) подала апелляцию на это решение, а 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены удовлетворил ее.

Сразу после заседания апелляционного суда 21 февраля 2017 года прокуратура Вены задержала Д.Фирташа на срок до 48 часов в связи с запросом Испании на его экстрадицию, после чего суд должен был определиться с мерой пресечения.

Согласно правилам европейского ордера на арест, который был выписан Испанией, после решения суда о мере пресечения есть 30 дней на решение суда первой инстанции по вопросу экстрадиции Д.Фирташа в Испанию, а затем еще 30 дней для рассмотрения его во второй инстанции в случае подачи апелляции.

Как ранее уточняли адвокаты бизнесмена, залог в размере EUR125 млн по "американскому" делу по-прежнему существует, тогда как возможность выезда из Австрии у Д.Фирташа была в период между решением суда первой инстанции от 30 апреля 2015 года об отказе в его экстрадиции в США и противоположным решением апелляционного суда, принятым 21 февраля 2017 года.

Окончательное решение об экстрадиции должен принять Федеральный министр юстиции Австрии. По мнению адвокатов, Д.Фирташ останется в столице Австрии еще на срок от нескольких месяцев до более года в связи с отсутствием у его дела прецедентов в австрийском правосудии.