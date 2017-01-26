Суд заочно арестовал судью Чауса и назначил залог в 3,7 млн гривен

Соломенский райсуд Киева вынес решение о заочном аресте судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, а также установил залог в 3,7 млн гривен. Соответствующее решение от 18 января опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений. Согласно информации в решении суда, Национальное антикоррупционное бюро Украины не знает, где сейчас находится подозреваемый, и просило арестовать его с залогом более 4 млн гривен. Суд частично удовлетворил просьбу детективов, арестовав его заочно с залогом 3,7 млн гривен. Если за Чауса внесут залог, его обяжут прибывать к детективам НАБУ по первому требованию, а также не отлучаться из Киева и носить электронный браслет. Согласно последним известным данным, осенью он находился якобы на лечении в Крыму.

