Суд заявил, что Янукович не воспользовался ни одним из предложенных вариантов видеосвязи

Оболонский районный суд Киева, который продолжил подготовительное заседание в деле по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, заявил, что Янукович не воспользовался ни одним из трех предложенных вариантов видеосвязи во время сегодняшнего заседания. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook. "Оболонский райсуд Киева отказал адвокатам Януковича в удовлетворении ходатайства об обращении в РФ насчет участия обвиняемого в судебном заседании с помощью видеоконференции. Суд также напомнил, что обвиняемому Януковичу предоставлено три варианта видеосвязи Во время сегодняшнего заседания, которыми он не воспользовался", - написала Сарган.

сегодня, 18 мая 2017 года, Оболонский районный суд Киева продолжил подготовительное заседание в деле по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

