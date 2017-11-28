Судью Чауса уволили за отсутствие на работе

Высший совет правосудия уволил Николая Чауса с должности судьи Днепровского районного суда Киева.

Соответствующее решение совет принял на заседании во вторник.

"Высший совет правосудия решил уволить с должности судьи Чауса Николая Алексеевича", - огласил решение глава ВСП Игорь Бенедисюк.

Чаус уволен за отсутствие на работе без уважительной причины.

Напомним, сбежавшего судью Чауса 28 февраля задержали в Молдове по запросу Генпрокуратуры Украины. Его подозревают в получении в августе 2016 года $150 тыс. взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, которая торговала димедролом и другими наркотическими веществами. Полученные деньги судья засунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать.

Чаус не был задержан из-за его судейского иммунитета и успел сбежать в Крым, оккупированный Россией. С судьи сняли неприкосновенность уже после побега. Сейчас Украина добивается экстрадиции Чауса.

5 октября Комиссия при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о политическом убежище. Чаус обжаловал это решение в суде, заседание назначено на февраль.