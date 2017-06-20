И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун пока не видит официальных оснований для введения во Львове чрезвычайной экологической ситуации в связи с проблемами утилизации твердых бытовых отходов.

"Как видим, город не завален мусором. Если мы вместе поработаем, то нам не нужно будет вводить чрезвычайную ситуацию, поскольку это очень большая нагрузка для всех людей. Мы хотели бы решить эту проблему отдельно. Но в то же время увидим, как быстро мы сможем ее решить. Если понадобится, то будет (введена чрезвычайная ситуация )", - заявила У.Супрун на брифинге во вторник во Львове.

"Сейчас я не вижу оснований для чрезвычайной ситуации", - подчеркнула руководитель ведомства.

В то же время она заявила, что лабораторные исследования грунта указывают на чрезвычайно высокий уровень концентрации бактерий возле мусорных контейнеров в городе, что может привести к вспышкам инфекционных заболеваний, если эти отходы не убрать в ближайшее время. "Мы сделали анализы почвы возле контейнерных площадок и есть очень высокий уровень бактерий, т.е. есть опасность, что из-за них могут возникнуть и распространиться заболевания", - сказала У.Супрун.

И. о. министра сообщила, что, находясь во Львове, говорила по телефону с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, который просил ее передать жителям Львова, что они не остались наедине со своей проблемой.

Кроме того, по словам У.Супрун, премьер сказал ей, что попросил главу Львовской обладминистрации Олега Синютку провести переговоры с городскими головами Львовской области, чтобы они могли принять отходы из Львова, а также поручил вице-премьеру - министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадию Зубко провести аналогичные переговоры с главами областных госадминистраций.

В то же время городской голова Львова Андрей Садовой заявил, что в городе ситуация очень сложная: не вывезен мусор из 37% контейнерных площадок,. Их общее количество превышает 1250.

По его словам, на большинстве этих контейнерных площадок ситуация близка к критической и он попросил У.Супрун передать эту информацию в среду на заседании Кабинета министров, "потому что мы немедленно нуждаемся в экстраординарных решениях".