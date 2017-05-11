Сурков контролирует всю внутреннюю политику ДНР и ЛНР - Reuters

Помощник российского президента Владимира Путина Владислав Сурков определяет внутреннюю политику промосковской администрации сепаратистов на востоке Украины. Об этом сообщает Reuters в своем расследовании. "Любой звонок из Москвы расценивался как звонок из канцелярии самого господа бога и не обсуждался, принимался к исполнению немедленно", - заявил один из бывших лидеров сепаратистов в Донецке (который впоследствии уехал оттуда) Алексей Александров. Два других человека, занимавшие высокие должности в сепаратистском движении, подтвердили эту информацию, но отказались быть названными. Издание отмечает, что советник Путина решает, кто какую должность займет так называемых "республиках", например, он сыграл ключевую роль в назначении Александра Захарченко лидером ДНР. Однако Кремль всячески отрицает влияние Суркова. И советник Путина, и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответили на вопросы про влияние Суркова на события в Украине. Согласно информации издания, журналистам не удалось найти независимые подтверждения предложенному сепаратистами описанию роли Суркова, но их версии событий перекликаются друг с другом, а ключевые сведения и даты совпадают с информацией о Суркове в открытых источниках. "Сначала мы были несколько наивными, думали, что дяди в Москве может просто не понимают, что здесь происходит, когда нас, местных, здесь гнобили московские товарищи, но вот спустя два-три года, а я последний раз общался с Сурковым в ноябре (2016 года), я понял, что все все понимали, и просто хотели, чтобы мы заткнулись", - заявил один из бывших лидеров сепаратистов. Александров и два других источника сказали, что Москва постепенно заставила уйти большинство организаторов "восстания", угрожая им смертью и лишением свободы. Напомним, ранее сообщалось, что в апреле 2017 года Российскую Федерацию на встрече помощников президентов стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) представлял помощник президента РФ Владислав Сурков.

