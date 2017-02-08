Сущенко написал письмо Порошенко

Незаконно удерживаемый в России украинский журналист Роман Сущенко написал письмо президенту Украины Петру Порошенко, сообщил пресс- секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Я осознаю, что мой арест преследует вполне конкретные политические цели, которые Вы, как лидер украинской нации, и я, ее обычный гражданин и журналист, хорошо понимаем. Мой профессиональный и гражданский долг, мораль и корпоративная этика не позволяли пойти на сотрудничество с системой и принять ее предложения. С другой стороны прекрасно понимаю, что надеяться на добропорядочность и милосердие моих, мягко говоря, процессуальных оппонентов было бы наивной иллюзией", - говорится в письме Сущенко.

Журналист поблагодарил президента, дипломатов, а также журналистов и правозащитников за активное участие в процессе его освобождения.

"Мощная реакция иностранных и отечественных СМИ, в том числе и моего родного агентства "Укринформ", международных неправительственных, гражданских и правозащитных организаций добавляют сил в противостоянии изоляции и психологическому давлению", - подчеркнул Роман Сущенко.

Он также попросил Петра Порошенко содействовать его скорейшему освобождению, чтобы увидеться со своими родными и наблюдать за тем, "как кастет сын".

В свою очередь Цеголко проинформировал, что в день рождения журналиста президент встретился с его женой Анжелой и детьми Юлией и Максимом.

"С днем рождения, Роман! Спасибо за твою журналистскую работу и твою стойкость. Украина сделает все, чтобы освободить тебя", - написал пресс- секретарь.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.