Арестованному в России по подозрению в шпионаже украинскому журналисту Роману Сущенко назначена психолого-психиатрическая экспертиза, сообщил его адвокат Марк Фейгин.

"Сегодня моему подзащитному Роману Сущенко назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Она пройдёт видимо уже в июле", - написал он на своей странице в Фейсбукв пятницу.

О задержании украинского журналиста "при проведении шпионской акции" в Москве ФСБ сообщила 3 октября 2016 года. Р.Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает.

Лефортовский суд Москвы продлил арест Р.Сущенко до 30 июня.