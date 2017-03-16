"Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" объединят усилия для построения национального Украинского государства - манифест

Партии ВО "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус" и ряд других националистических партий и организаций подписали "Национальный манифест" и задекларировали объединение усилий для построения национального Украинского государства.

"Мы, украинские националисты, осознавая катастрофическое положение нашей страны, и ставя целью приобретение и развитие великого национального государства, способного обеспечить благосостояние украинцев и будущее украинских детей, объединяем свои усилия на основании фундаментальных, неоспоримых и нерушимых для нас всех принципов и целей, и предлагаем четкий план первоочередных шагов для достижения этой цели", - говорится в документе, который подписали в четверг ВО "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус" и ряд других националистических партий и организаций в четверг.

В этом манифесте националисты предлагать сформировать новый вектор украинской геополитики – ориентацию не на Запад или Восток, а на создание нового Балто-Черноморского союза.

Они предлагают признать Российскую Федерацию – государством-агрессором на всех уровнях мировой дипломатии, разорвать все дипломатические отношения, блокировать оккупированные территории Украины, прекратить деятельность российского бизнеса в Украине и применить санкции к российскому капиталу.

В документе националисты предлагают законодательно признать ОРДЛО оккупированными территориями и разработать реальный план освобождения Крыма и Донбасса.

Украинские националисты в манифесте выступают за возвращение права на восстановление ядерного потенциала Украины как способа защиты национальной безопасности в связи с нарушением Будапештского меморандума, создать высокотехнологично профессиональную контрактную армию, а также резервную армию, укомплектованную по территориальному принципу, законодательно закрепить право на вооруженную защиту и свободное владение оружием.

Подписанты манифеста также предлагают очистить от вражеской пропаганды украинское информационное пространство, обеспечить украинскому языку статус единого государственного.

Они также предлагают провести реальную люстрацию, усилить уголовную ответственность за коррупцию, внедрить действенную процедуру импичмента президента и принять закон об отзыве депутатов всех уровней, судей и чиновников, а также внедрить выборность судей.

Кроме того, националистические силы предлагают вернуть в государственную собственность недра, стратегические объекты и предприятия, приватизированные после 1991 года.

Лидер партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок на брифинге в четверг отмечает, что политические силы, подписавшие "Национальный манифест", не исключают совместного похода на будущие парламентские выборы, однако, по его словам, данный документ был подписан не ради выборов. "Мы не исключаем нашего совместного похода на выборы, но мы этого вопроса еще не касались, поскольку сейчас нет избирательного процесса", - сказал он.

О.Тягнибок указал, что для реализации целей, задекларированных в манифесте, украинские националисты готовы использовать как парламентские, так и революционные методы, "в зависимости от опасности, в которой будет находиться украинское государство".

Лидер ВО "Свобода" также подчеркнул, что для реализации "Национального манифеста" данным политическим силам необходимо не просто представительство, а большинство в парламенте и полнота власти.

В свою очередь лидер "Национального корпуса", народный депутат Андрей Билецкий отметил, что если бы украинская власть действовала правильно и решительно, то войну с Россией, которая длится уже три года, можно было бы закончить победно "100-процентно на Донбассе и с большой вероятностью в Крыму". "Я думаю, что несколько лет решительной националистической власти, реальных реформ в армии будет абсолютно достаточно, чтобы добиться победы", - считает А.Билецкий.