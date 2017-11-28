Сын нардепа Попова и его подельник уведомлены о подозрении

Двум несовершеннолетним лицам, совершившим накануне разбойное нападение на магазин в Оболонском районе Киева, поставлено в известность о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в понедельник, уведомление сделано по согласованию Киевской местной прокуратуры №5, которая контролирует ход досудебного расследования.

В прокуратуре напоминают, что в субботу двое подростков возрастом 14 и 15 лет ворвались в магазин и, угрожая продавцу оружием, завладели денежными средствами в сумме 2 тыс 500 гривень, после чего были задержаны правоохранителями у места совершения преступления. У них был изъят предмет, похожий на пистолет, черные балаклавы и перчатки черного цвета.

Задержанным прокуратура подготовила ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Полиция не называет имен задержанных.

Как сообщалось, 26 ноября за разбойное нападение на продуктовый магазин в Оболонском районе Киева был задержан сын народного депутата из фракции Радикальной партии, заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игоря Попова.

Сам И.Попов на своей странице в Фейсбуке сообщил, что его сын совершил "серьезное правонарушение". "Мой сын 14-ти лет попал в плохую компанию и совершил серьезное правонарушение. Это моя вина, что недостаточно времени уделял воспитанию, недосмотрел, не предупредил. Я прошу прощения у потерпевших, у общества, у моих родных, у моей лучшей команды… Пройдет следствие, виновные понесут ответственность без исключений, пусть это станет уроком и сыну, и мне", - написал он.