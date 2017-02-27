Сюмар опубликовала список народных депутатов, которые посещают Российскую федерацию
Глава парламентского комитета по свободе слова Виктория Сюмар опубликовала список народных депутатов, которые посещают Российскую федерацию. Об этом Сюмар написала на своей странице в Facebook. "Прямого авиасообщения с Москвой в Украине нет. На Москву из Киева летают через Минск. Здесь списки тех, кто за два прошедших года - года войны с Россией - летали на Минск, и в большинстве случаев дальше на Москву. 59 народных депутатов Украины", – сообщила Сюмар. Глава комитета добавила, что Минск далеко не главный узел для пересадок, то преимущественно это направление используют для перелетов в РФ. Сюмар отметила, что часть летает реально в Минск, как например Ирина Геращенко, Анна Гопко, Андрей Иванчук (которого в Беларуси даже задерживали), Леонид Козаченко. В то же время Андрей Артеменко, Сергей Левочкин, Юрий Бойко, Евгений Мураев, Александр Онищенко, Сергей Кивалов, Андрей Деркач, Вадим Рабинович, Сергей Тарута и многие другие, по ее словам, "вовсе не на переговоры в минском формате летали".
"Скорее - это "московский формат" псевдоукраинской политики. Это ответ Пограничной службы на мой запрос. Делайте выводы", - подытожила Сюмар.