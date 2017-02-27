Глава парламентского комитета по свободе слова Виктория Сюмар опубликовала список народных депутатов, которые посещают Российскую федерацию. Об этом Сюмар написала на своей странице в Facebook. "Прямого авиасообщения с Москвой в Украине нет. На Москву из Киева летают через Минск. Здесь списки тех, кто за два прошедших года - года войны с Россией - летали на Минск, и в большинстве случаев дальше на Москву. 59 народных депутатов Украины", – сообщила Сюмар. Глава комитета добавила, что Минск далеко не главный узел для пересадок, то преимущественно это направление используют для перелетов в РФ. Сюмар отметила, что часть летает реально в Минск, как например Ирина Геращенко, Анна Гопко, Андрей Иванчук (которого в Беларуси даже задерживали), Леонид Козаченко. В то же время Андрей Артеменко, Сергей Левочкин, Юрий Бойко, Евгений Мураев, Александр Онищенко, Сергей Кивалов, Андрей Деркач, Вадим Рабинович, Сергей Тарута и многие другие, по ее словам, "вовсе не на переговоры в минском формате летали".

"Скорее - это "московский формат" псевдоукраинской политики. Это ответ Пограничной службы на мой запрос. Делайте выводы", - подытожила Сюмар.

