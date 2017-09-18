Тиллерсон напомнил Лаврову о выполнении Минских соглашений

В России рассказали, о чем во время встречи говорили Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Сергей Лавров

Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на информацию российского Министерства иностранных дел.

Отмечается, что собеседники затронули вопросы взаимодействия в отношении сирийского кризиса и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки. Стороны также обсудили ход реализации Минских договоренностей на Донбассе.

Встреча состоялась в здании постоянного представительства России в ООН и продолжалась около 50 минут, журналистов на нее не пускали.