Тимошенко, Порошенко, Бойко лидируют в президентском рейтинге, 7 партий могут пройти в Раду

Если бы выборы президента Украины происходили сейчас, 11,5% избирателей проголосовали бы за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко; 11% - за действующего президента Петра Порошенко; 10,7% – за главу фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, свидетельствуют данные опроса центра социологических исследований "София".

Согласно результатам исследования, которые были презентованы на пресс-конференции в Киеве в среду, 7,8% опрошенных украинцев готовы проголосовать на президентских выборах за лидера Радикальной партии Олега Ляшко; 6,9% - за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко; 6,4% - за лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича; 4,9% - за певца Святослава Вакарчука; 4,7% - за мэра Львова Андрея Садового; 3,1% - за бывшего главу Одесской областной государственной администрации Михэила Саакашвили; 2,9% - за лидера партии "Свобода" Олега Тягнибока; 2% - за народного депутата Украины Дмитрия Яроша; 1,9% - за народного депутата Надежду Савченко.

При этом 5% опрошенных намерены голосовать за других кандидатов, 4,6% - проголосовали бы против всех и 13,6% затруднились ответить.

Если бы сейчас в Украине проходили парламентские выборы, то 5%-й барьер преодолели бы 7 партий. Так, ВО "Батькивщина" набрала бы 10,8%; "Оппозиционный блок" – 10,3%; "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 9,8%; "Радикальная партия" – 7,8%; партия "За життя" - :.3%; "Самопомич" – 6.2%; "Гражданская позиция" – 5,6%.

Среди остальных партий наивысшая поддержка у ВО "Свобода" – 3,9%; у "Руха нових сил" – 2,2%; у "Укропа" и "Удара" Виталия Кличко – по 1,6%.

При этом 5% респондентов намерены голосовать против всех партий, а 17,9% - затруднились ответить.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшую неделю, то 38,3% опрошенных обязательно бы проголосовали; 32,8% - не уверенны, но скорее намерены голосовать; 5,5% - не уверенны, но скорее не будут голосовать; 20,3% - точно не намеренны голосовать; 3,1% - затруднились ответить.

Опрос проводился с 26 мая по 1 июня во всех регионах Украины, кроме Крыма и неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 1217 респондентов путем проведения индивидуального интервью по месту проживания, статистическая погрешность не превышает 3%.