Тимошенко призвала депутатов не голосовать за судебную реформу

Народный депутат, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала народных депутатов не голосовать за судебную реформу. Об этом лидер фракции "Батькивщина" заявила с парламентской трибуны, сообщает пресс-служба политсилы.

По мнению Тимошенко, судебная реформа может привести к узурпации судебной власти президентом и лишить людей доступа к правосудию.

"В этом зале происходит шоу под названием "судебная реформа". Я хочу подчеркнуть: никакая судебная реформа не проводится. Именем президента нашей страны сейчас в Верховной Раде одновременно, в одном пакете, будут рассматриваться все кодексы, которые существенно сужают права каждого человека в Украине. "16 января" 2014 года, когда в сессионном зале Партия регионов голосовала поднятием рук, - это были детские игрушки по сравнению с тем, что сейчас Порошенко и его окружение сделают с правосудием", - заявила парламентарий.

Она обратила внимание присутствующих на позицию правоведов и правозащитников, которые призвали "всех достойных и честных депутатов не голосовать за этот позор - законопроект No6232, который называется "судебной реформой".

"Они (юристы, - ред.) обеспокоены тем, что обедневшие украинцы (а по данным ООН, в Украине 60% находятся за чертой бедности) будут лишены доступа к правосудию. Реформа приведет к увеличению расценок на судебные услуги вдвое, судебные процессы предлагается сделать негласными, закрытыми, судья может определить, когда заседания не надо транслировать и за закрытыми дверями "делать все, что угодно", - пояснила депутат.

Кроме этого, по словам Тимошенко, все стороны судебного процесса лишаются прав: "Здесь множество замечаний, которые делают недопустимым это голосование".

Лидер "Батькивщины" также процитировала замечания юридического управления Верховной Рады и сделала вывод: если будет принята судебная реформа, то "на этом завершится правосудие".

"Мы посмотрим, кто за этот позор будет голосовать. Так же зал разделится на коалицию абсолютно преступную, мафиозную и на реальную оппозицию. Я призываю депутатов не поддерживать узурпацию судебной ветви власти и дать возможность людям дальше получать правосудие, а не заказные приговоры и решения",- подытожила она.

Отметим, во время внесения поправок, депутаты от "Батькивщины" призвали не голосовать за судебную реформу (законопроект No6232). По материалам РБК-Україна.