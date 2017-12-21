ТКГ подтвердила необходимость обмена удерживаемых до праздников, прекратить огонь с 00:00 23 декабря

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с грядущими рождественскими и новогодними праздниками и подтверждает преданность сторон соблюдению всеобъемлющего, постоянного и бессрочного режима прекращения огня с полуночи 23 декабря 2017 года по киевскому времени.

Как сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины (1994-2005) Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания группы при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в среду, 20 декабря, такое решение было принято на основании ранее достигнутых договоренностей и обязательств сторон.

Также, по ее словам, на заседании подтверждено стремление выполнить обязательства по освобождению удерживаемых лиц до рождественских и новогодних праздников в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. "Кроме того, высказана общая преданность полному выполнению минских договоренностей", - добавила Д.Олифер.

Она напомнила, что заседание гуманитарной подгруппы ТКГ прошло по Skype 18 декабря. "Работа по освобождению заложников длится в режиме 24/7", - отметила Д.Олифер.

Как сообщалось, ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что первый этап обмена заложников между Киевом и отдельными районами Донецкой и Луганской областей должен пройти провести до новогодних и рождественских праздников: "Мы готовы к тому, чтобы передать 306 задержанных (украинской стороной – ИФ), чтобы освободить наших 74 героя, которые находятся на оккупированной территории". Она отметила, что в числе 74-х заложников 10 женщин. Всего, по ее словам, украинской стороне удалось выяснить место пребывания 96 граждан Украины, которые находятся в заложниках на оккупированной территории.

В свою очередь, лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук заявил, что после реализации первого этапа обмена по принципу "всех на всех" будет проведена работа по организации второго этапа, в ходе которого Украина должна будет освободить оставшихся 80 человек, а представители ОРДЛО - оставшихся 20 человек.