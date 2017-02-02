ТКГ призывает к немедленному полному прекращению огня и отводу тяжелого вооружения на Донбассе до 5 февраля

Трехсторонняя контактная группа на заседании в среду в Минске приняла заявление, в котором призывает к полному прекращению огня в районе Авдеевки, сообщил специальный представитель действующего главы ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"Контактная группа призывает в районе, ограниченном Донецким аэропортом, Авдеевкой и Ясиноватой, а также по всей линии соприкосновения, к строгому соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. К 5 февраля этого года отвести вооружение, подпадающее под действие Минских соглашений, на определенное ими расстояние до соответствующей линии в места их хранения", - сказал он журналистам в Минске в среду после завершения заседания ТКГ.

Кроме того, Контактная группа призвала обеспечить безопасный надежный доступ для наблюдателей ОБСЕ при выполнении ими своего мандата.

"Также достигнута договоренность об оказании содействия гуманитарным усилиям по восстановлению ввода и энергоснабжения, а также отопления, включая ремонтно-восстановительные работы на объектах инфраструктуры", - сказал он.